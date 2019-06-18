Лукашенко наградил Кадырова: «Ты брат для меня»

Кадыров прибыл в Минск на открытие вторых Европейских игр. Он получил награду за личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белорусью и Чеченской Республикой.

Во время встречи с Кадыровым Лукашенко назвал его своим братом и признался в теплых чувствах ко всем жителям Кавказа: «Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа».

Белорусский лидер сказал также, что хотел бы лично побывать в Кавказских горах, «где живут мужественные люди». В ответ Кадыров уточнил, что время полета из Минска до Чечни составляет всего два с половиной часа.

Глава Чеченской Республики поблагодарил Лукашенко за его слова и за награду. Кадыров обещал носить орден с достоинством.

В феврале 2018 года Лукашенко поблагодарил Кадырова за помощь в освобождении белорусского военного Вячеслава Качуры из ливийской тюрьмы. Качура был задержан в 2011 году революционерами, посчитавшими его соратником Муаммара Каддафи. Ранее Кадыров также выступал посредником при освобождении из плена в Ливии двух белорусских медиков.