В ходе акции протеста микрофон на трибуне взяли представители общественности. Главное их требование - изменить избирательную систему, перейдя от мажоритарно-пропорциональной на пропорциональную систему выборов, передает Интерфакс.

Участники акции также потребовали отставки министра внутренних дел Гиоргия Гахария, отдавшего приказ разогнать митингующих, и расследования фактов превышения полномочий полицейскими во время вчерашней акции. К протестующим присоединились студенты, заявившие, что не приемлют насилия ни со стороны властей, ни со стороны оппозиции. Акция проходит без каких-либо инцидентов и призывов к насилию.

Студенты также выдвинули ультиматум - если Гахария не уйдет с поста, из Западной Грузии, а именно из края Самегрело, начнется массовое шествие в направлении Тбилиси. Они также сказали, что не разойдутся, пока их требование не будет выполнено.



По оценке независимых экспертов, на проспекте Руставели перед зданием парламента находятся от пяти до восьми тысяч человек, что гораздо больше, чем накануне.