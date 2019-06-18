Али Нагиев предстал перед СГБ... и уже в своем кабинете

В церемонии представления коллективу нового главы СГБ приняли участие глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев и помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.

Начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанное доверие.

Принявший участие в церемонии представления Мадат Гулиев, который распоряжением президента Азербайджана от 20 июня 2019 года был назначен министром оборонной промышленности, попрощался с личным составом, пожелав им новых успехов в службе.

Также сегодня в Генпрокуратуре с участием генпрокурора Закира Гаралова, членов коллегии Республиканской генпрокуратуры, а также коллектива центрального аппарата прошло мероприятие в связи с назначением Али Нагиева начальником СГБ.

Выступив, генпрокурор поблагодарил главу государства за распоряжение от 20 июня 2019 года, согласно которому Али Нагиев был назначен начальником СГБ. Он и другие выступившие высоко оценили заслуги Али Нагиева, который с 2011 года работал в должности заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, пожелали ему успехов в будущей деятельности