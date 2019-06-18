Эйнулла Фатуллаев 19:59

Долгие годы неизменно статичная азербайджанская оппозиция в борьбе с консолидированной азербайджанской властной элитой выстраивала идеологическую платформу, направленную на укоренение в массовом сознании главного пропагандистского клише: наличия трещин в архитектуре алиевской власти. В общественном сознании пытались насадить крамольную веру в активизацию центробежных сил в элите. Дескать, элита – несплоченная, разрозненная, охвачена взаимными распрями, расколота на условных старогвардейцев и новую молодую гвардию. Более того, опровергая главную категорию политической философии алиевской политической династии – принцип политической преемственности, авторы идеологической диверсии, предвосхищая сценарии развития внутривластной ситуации, убеждали гражданское общество в том, что в скором времени мифические старогвардейцы отойдут на второй план, уступив дорогу эпическим молодогвардейцам. Мы неоднократно обращались к истории и истокам многочисленных поражений оппозиции за последние двадцать пять лет. Совокупность факторов и причин, обусловивших крах люмпенизированной оппозиции, общеизвестна, хотя главной причиной является все же политическая псевдология, то есть органическая страсть выдавать желаемое за действительное. Все эти годы оппозиция грезила цветными, бархатными, ближневосточными революциями, понимая непреложность истины, что главный фактор победы постмодернистских революций – раскол в правящих элитах и разброд в народных умах. Оппозиция жаждала этого раскола, лелеяла призрачную мечту и неисполнимую надежду. Хотя даже обычный заурядный эксперт, анализирующий политический расклад, понимал: правящая элита консолидирована и скована стальной и нерушимой верой в своего политического лидера – президента Ильхама Алиева. Так к чему было на пустом месте обманывать надежды и чаяния протестного электората измышлениями о трещине во власти?

Наконец, теоретики непримиримой борьбы с властью культивировали еще одну иллюзию, которая так и не стала данностью. Много говорилось об утере контроля над ситуацией, вероятной дестабилизации и неэволюционном развитии политической борьбы. Еще несколько лет назад ведущие американские аналитики подчеркивали, что в странах эсенговья стабильность должна стоять выше либеральных свобод и демократии. Аналитики в унисон рассуждали об ураганных 90-х и усилиях «сильной руки», которая ценой огромных усилий на протяжении десятилетий боролась с системной нестабильностью и последствиями слепой адаптации либеральных свобод в феодальном обществе. Вчерашние указы президента Ильхама Алиева о коренной реорганизации в руководстве силовых ведомств полностью выбили из рук оппозиционной фронды главные аргументы о конфронтации в элите и вероятной дестабилизации ситуации. Итак, главным знаковым событием стало решение о назначении министра внутренних дел Рамиля Усубова секретарем Совета безопасности Азербайджана. Р.Усубов – это человек-эпоха, с его именем связано возрождение национальной полиции после фронтистского безвременья.

Самый легендарный глава МВД в истории Азербайджана сыграл знаменательную роль в становлении системной стабильности. И назначение столь опытного чиновника с масштабным государственным мышлением на высокий пост секретаря Совбеза, безусловно, минимизирует потенциальные риски. Хотя пост секретаря Совбеза и был основан в 1997 году, однако по сей день эта высокая должность оставалась вакантной. Секретарь Совбеза координирует всю деятельность этого стратегического Совета, в который входят руководители всех силовых подразделений, спецслужб, генпрокурор и даже министр иностранных дел. До сих пор деятельность Совбеза координировал глава администрации президента Рамиз Мехтиев. Это говорит о значимости политического поста, доверенного сейчас опытному и маститому государственному деятелю. А преемником Р.Усубова на посту министра внутренних дел стал бессменный заместитель министра Вилаят Эйвазов. Назначение В.Эйвазова также полностью укладывается в модель политической преемственности. Молодой и храбрый силовик сыграл знаковую роль в подавлении беспорядков в октябре 2003 года, в период первой попытки раскачивания ситуации в Азербайджане. Черносотенная толпа, поднявшая бунт, на всех парах стремилась ворваться в высокие кабинеты власти. Одним из тех, кто с оружием в руках остановил наступление дикой стихии, был молодой бравый генерал Эйвазов. Этот же генерал десятилетием ранее с гранатомётом в руках встал на пути танков мятежного полковника Ровшана Джавадова. Вилаят Эйвазов ляжет плашмя перед черносотенной дикой стихией, но не отступит ни на шаг.

Одновременно после двух десятков лет в руководстве азербайджанской контрразведки, Службы Государственной Безопасности вернулся кадровый чекист – генерал Али Нагиев. Он начал свою деятельность в КГБ СССР в должности младшего оперативника, достигнув потом больших высот в своей карьере. А.Нагиев занимал пост замминистра национальной безопасности Азербайджана. Однако в силу своей бескомпромиссности и личностных качеств он не смог воспринять вакханалию и произвол, царившие в ведомстве в бытность министром Эльдара Махмудова. Речь шла о чести мундира. Чекист пошел на обхСС. В борьбе с раковой опухолью, поразившей весь организм государственной безопасности, - махмудовщиной, А.Нагиев был вынужден оставить свой высокий пост и продолжил деятельность в органах Генпрокуратуры. Прошли годы, и А.Нагиев вновь у штурвала спецслужб. В коридорах СГБ чекисты встречали своего генерала всеобщим ликованием и с надеждой в сердцах… Если Махмудов был душеприказчиком предпринимательского класса и сыграл зловещую роль в оккупации самодостаточной свободной экономики, то Али Нагиев, возглавлявший долгие годы экономическое управление МНБ, понимал всю пагубность охоты на бизнесменов. Спрут пошел на Нагиева своими страшными щупальцами. Но президент вернул чекиста в руководство СГБ именно в период становления новой социально-экономической формации.

В Азербайджане начался завершающий этап социальных и экономических реформ. Именно А.Нагиев должен обеспечить устранение всех преград и в первую очередь клептократической бюрократии на пути развития свободного рынка. Та же задача стоит и перед новым главой МВД. Любая попытка саботажа реформ и желания вылить протест на улицу натолкнется на мощное противодействие Вилаята Эйвазова. Президент снова доверил другому боевому генералу, одному из преданных членов правящей команды Мадату Гулиеву стратегически важный пост – Министерство оборонной промышленности. Азербайджан все еще в условиях беспощадной и несправедливой войны, и формирование военно-промышленного комплекса страны – одна из приоритетных задач в национальной повестке. И М.Гулиев, преданно и с достоинством служивший власти в МВД, Минюсте, СГБ, на сей раз призван возродить национальный ВПК и обеспечить полную прозрачность в этой сфере.