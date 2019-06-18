Посольство США предупреждает своих граждан в Грузии

Посольство США В Грузии предупреждает своих граждан в связи с ожидающимися акциями 21-23 июня и советует избегать демонстраций, передает Грузия Онлайн.

«После насильственной эскалации демонстраций в центре Тбилиси прошлой ночью, когда полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, этой ночью и, возможно, в выходные дни акции протеста продолжатся.

Кроме того, в конце недели в неизвестных местах в Тбилиси могут быть проведены мероприятия в рамках «недели ЛГБТ-прайд». Из-за жесткой антиамериканской риторики противников ЛГБТ-сообщества посольство определило, что существует повышенный риск того, что американцы могут стать целями радикально настроенных элементов. Правительственному персоналу США даны указания не участвовать ни в одной из демонстраций и избегать мест собраний множества людей», — говорится в заявлении дипмиссии США.

Посольство также рекомендует сотрудникам наблюдать за местными СМИ и проявлять осторожность в местах скопления людей.