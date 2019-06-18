Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил сегодня главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Согласно информации, Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Главы двух государств также выразили уверенность, что азербайджано-турецкие отношения будут успешно развиваться и в будущем.