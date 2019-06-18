Напряженность на Ближнем Востоке взвинтила цены на нефть

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $65 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

По состоянию на 19:23 9по бакинскому времени) стоимость августовских фьючерсов на Brent выросла до $65,07 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $57,44 за баррель.

По мнению эксперт Академии управления финансами и инвестициями РФ Геннадия Николаева, «в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке Brent может продолжить подъем».

«Однако важно помнить, что, если напряженность пойдет на спад, рынок может резко скорректироваться, не менее эмоционально, чем демонстрировал подъем», - передает слова эксперта издание ПРАЙМ.