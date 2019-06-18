Оджалан призвал курдов к нейтралитету на выборах в Стамбуле

Лидер террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК), отбывающий с 1999 года пожизненное тюремное заключение на острове Имралы в Мраморном море Абдулла Оджалан призвал прокурдскую Демократическую партию народов и всех этнических курдов, проживающих в Стамбуле, сохранять политический нейтралитет в преддверии повторных муниципальных выборов 23 июня в крупнейшем городе страны. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Адвокаты Оджалана выступили с заявлением от имени лидера ПКК после того, как агентство Anadolu сообщило накануне поздно вечером, что он обратился с таким призывом к прокурдской партии, которая на предыдущих выборах в Стамбуле, 31 марта, поддержала кандидата от оппозиционой Республиканской народной партии Экрема Имамоглу.

23 июня в Стамбуле пройдут повторные муниципальные выборы. Решение о перевыборах было принято ЦИК Турции в ответ на обращение правящей Партии справедливости и развития, потребовавшей пересчета голосов по итогам выборов 31 марта, на которых победу одержал Экрем Имамоглу. По результатам выборов 31 марта Экрем Имамоглу опередил кандидата ПСР - бывшего премьер-министра и экс-спикера парламента Турции Бинали Йылдырыма примерно на 14 тысяч голосов. 18 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в победе Бинали Йылдырыма по итогам повторных выборов.