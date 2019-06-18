Президент Узбекистана сенаторам: «Снимите галстуки и поезжайте в регионы»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 20-го пленарного заседания Сената высказался по поводу деятельности сенаторов, передает Kun.uz.

«Каждый день посидите по полчаса и подумайте о том, кто вы такие. Снимите галстук, отложите в сторону значок и поезжайте в регионы. Хотя бы в месяц один раз сделайте один район образцовым. Очень много сфер, где надо работать. Пусть парламент меняет ситуацию.

Я недоволен тем, что вы только аплодируете и голосуете. В ранние годы независимости в парламенте спорили, сейчас тишина. Давайте предложения. Надо собираться хотя бы раз в месяц и проверять исполнение нормативно-правовых актов. Сенат должен не только поддерживать реформы, но и контролировать исполнение», - отметил глава узбекского государства.