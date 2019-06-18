США снова ударили по Китаю

Правительство США из соображений госбезопасности вслед за Huawei внесло в свой черный список четыре китайские IT-компании и один институт. Теперь они не смогут закупать американские товары и услуги, пишет CNBC со ссылкой на министерство торговли США.

Как говорится в пресс-релизе министерства, в число компаний входят Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси. Все они являются китайскими лидерами в разработке сверхбыстрых компьютерных вычислений и, в частности, используют для этого закупленные в США технологии. Они также занимаются производством микрочипов и создают программное обеспечение.

Действия этих организаций были признаны противоречащими интересам госбезопасности и внешней политики США. Теперь, чтобы продавать им товары и услуги, американским компаниям потребуется получать специальное разрешение.

Как отмечает CNBC, в Вашингтоне пошли на такой шаг в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в июне на полях саммита G20 в Японии.