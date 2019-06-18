Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает с 8 июля российским авиакомпаниям перевозить граждан России на территорию Грузии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства поручил кабмину оказать находящимся в Грузии россиянам помощь по возвращению на родину с учетом приостановки авиасообщения.

Владимир Путин также рекомендовал туроператорам во время действия запрета прекратить продавать туры в Грузию.

Перед этим МИД РФ «настоятельно рекомендовал» россиянам ради безопасности воздерживаться от поездок в Грузию. Ростуризм, в свою очередь, посоветовал туроператорам прекратить продажу туров в Тбилиси.