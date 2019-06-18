В Минске началась церемония открытия 2-х Европейских игр.

После праздничного салюта на арену вынесли флаг Беларуси. Был исполнен гимн страны-хозяйки.

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Сегодня в Минске на стадионе «Динамо» пройдет церемония открытия 2-х Европейских игр. Первые, напомним, четыре года назад прошли в Баку.

Примерно за полтора часа до начала самой церемонии на арену вышли ведущие, которые разогревают публику. Затем на арену были приглашены волонтеры, сообщает корреспондент haqqin.az из столицы Беларуси.