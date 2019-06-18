В Минске проходит церемония открытия 2-х Европейских игр обновлено 23:20
В Минске началась церемония открытия 2-х Европейских игр.
После праздничного салюта на арену вынесли флаг Беларуси. Был исполнен гимн страны-хозяйки.
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Сегодня в Минске на стадионе «Динамо» пройдет церемония открытия 2-х Европейских игр. Первые, напомним, четыре года назад прошли в Баку.
Примерно за полтора часа до начала самой церемонии на арену вышли ведущие, которые разогревают публику. Затем на арену были приглашены волонтеры, сообщает корреспондент haqqin.az из столицы Беларуси.
22-тысячный стадион «Динамо», расположенный в самом центре Минска, уже заполнен до отказа.
Напомним, на Евроиграх в Минске выступят 82 спортсмена. Некоторые из них уже сегодня вступили в борьбу. Всего в столице Беларуси будет разыграно 199 комплектов наград в 15 видах спорта.
На церемонии открытия знаменосцем сборной Азербайджана будет дзюдоист, призер Олимпийских игр Рустам Оруджев.
На государственном уровне Азербайджан на церемонии открытия представляет спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.