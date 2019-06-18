Мадат Гулиев: «Мои назначения всегда были неожиданными для меня»

«Мы – солдаты. Глава государства твердо и решительно ведет нашу страну вперед, и государство развивается. Мы же, еще более сплотившись вокруг главы государства, будем самоотверженно служить, прилагая все силы во имя еще большего укрепления Азербайджана и его побед», - сказал musavat.com Мадат Гулиев, распоряжением главы государства назначенный на должность министра оборонной промышленности.

«Вообще до сегодняшнего дня все мои назначения всегда были неожиданными для меня. Однако после каждого своего назначения я занимался своей службой», - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста, было ли это назначение ожидаемым для него.

Мадат Гулиев отметил, что он с большим воодушевлением начал работу на новом месте.

«Мир развивается. Эта сфера находится на контроле у главы государства. Президент дал свои распоряжения по этой сфере, и мы их выполняем», - сказал министр.

Поблагодарив президента Ильхама Алиева за свое назначение, Мадат Гулиев сказал, что оправдает высокое доверие главы государства своей безупречной службой. Министр отметил, что и далее будет с честью служить развитию порученной ему сферы, защите и безопасности государства, национальным интересам страны.