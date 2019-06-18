Заместитель главы МИД Великобритании по делам Азии и Тихоокеанского региона Марк Филд силой выпроводил экоактивистку «Гринпис» из зала во время официального мероприятия, где выступал канцлер казначейства Филип Хэммонд, сообщает The Guardian.

По данным газеты, активисты проникли на мероприятие в резиденции мэра Лондона Mansion House с целью привлечь внимание британских политиков к проблеме изменения климата. Филд потерял терпение и подскочил к одной из участниц акции, сначала прижав ее к стене, а потом грубо вытолкав из зала.

Инцидент вызвал крупный скандал, ряд высокопоставленных британских чиновников немедленно призвал министра уйти в отставку. Чуть позже полиция начала расследование, на время которого Филда отстранили от должности. Чиновник уже извинился и выразил готовность сотрудничать с секретариатом камбина, который проводит внутреннее расследование.