Кремль о запрете на полеты в Грузию
Подписанный Владимиром Путиным указ о национальной безопасности, который касается Грузии, является вынужденной мерой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля заявил, что речь идет о вынужденной рестрикции на фоне «экстремистских действий» в Грузии.
По словам Пескова, указ приостанавливает авиасообщение с Грузией с 8 июля, поскольку к этому моменту должно завершиться большинство туров в Грузию.
Отметим, что сегодня, 21 июня, Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено осуществлять авиаперевозки в Грузию.