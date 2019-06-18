Кремль о запрете на полеты в Грузию

Подписанный Владимиром Путиным указ о национальной безопасности, который касается Грузии, является вынужденной мерой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что речь идет о вынужденной рестрикции на фоне «экстремистских действий» в Грузии.

По словам Пескова, указ приостанавливает авиасообщение с Грузией с 8 июля, поскольку к этому моменту должно завершиться большинство туров в Грузию.

Отметим, что сегодня, 21 июня, Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено осуществлять авиаперевозки в Грузию.