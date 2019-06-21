Ученые рассказали об опасности долгого рабочего дня

Ученые из Франции, Италии, США, Германии и Японии выяснили, что десятичасовой рабочий день грозит инсультом.

Итоги исследования, в котором приняли участие более 143 тысяч человек в возрасте от 18 до 69 лет, свидетельствуют, что у тех, кто работал более десяти часов не менее 50 дней в году, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался на 29%. При этом длительный рабочий день в течение десяти лет повышал риск на 45%, сообщает ТАСС.

В ходе анализа специалисты учитывали возраст, пол, вредные привычки, в частности курение, а также продолжительность рабочего дня.

Отмечается также, что переработки особенно сказывались на состоянии добровольцев в возрасте до 50 лет, передает РИА Новости.

Автор исследования Алекси Деската отметила, что эти результаты оказались неожиданными. По ее словам, "необходимо проводить дальнейшую работу, которая позволит понять причину этого явления".

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