В Тбилиси задержали гражданина Армении

В Тбилиси среди лиц, задержанных после произошедших накануне беспорядков, есть и гражданин Армении, Об этом сообщило посольство Армении в Грузии, пишут армянские СМИ.

Отмечается, что задержанный - 24-летний Минас Минасян, уроженец Армавирской области Армении.

Согласно решению суда, Минасян 13 дней будет находиться под стражей.



По неподтвержденным данным, в Тбилиси в акции в четверг участвовали порядка 10 тысяч человек. В результате вспыхнувших беспорядков силы МВД применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали сотни людей, в том числе десятки полицейских.

