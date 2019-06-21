Помпео едет в Индию уговаривать отказаться от С-400

Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Индию будет отговаривать власти страны от покупки российских С-400 и предложит им рассмотреть альтернативы этим установкам, сообщает сайт Госдепартамента, пишет РБК.

Госдеп рассказал о планах Помпео во время брифинга, отвечая на вопрос, как обстоят дела с С-400 и собирается ли Индия закупить комплексы.

«Что касается C-400, мы призываем всех наших союзников и партнеров, включая Индию, отказаться от сделок с Россией, которые могут привести к ограничениям по закону CAATSA (о противодействии противникам Америки посредством санкций). Действующая администрация активно принимала меры, чтобы расширить наши возможности по взаимодействию с Индией в военной сфере», — сказала представитель Госдепа.

Она добавила, что США упростили для Индии процессы, связанные с военно-техническим сотрудничеством. В частности, открыли стране доступ к оборонным единицам без лицензии, как у союзников США по НАТО, Японии, Южной Кореи и Австралии.