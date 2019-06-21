00:39

Лидер телекоммуникационного сектора Азербайджана Azercell вступил в новую эру в своей деятельности и раскрыл общественности новую идентичность бренда и корпоративный логотип на мероприятии, которое состоялось 21 июня в Центре Гейдара Алиева при участии государственных чиновников, общественных деятелей, представителей бизнеса и СМИ.

На мероприятии была также представлена цифровая концепция стратегического развития, направленная на построение бизнеса компании в соответствии с глобальными мировыми тенденциями. Президент ООО Azercell Telekom Вахид Мурсалиев в своем выступлении отметил, что процесс трансформации особенно актуален в цифровую эпоху: «Сфера телекоммуникации как самая динамичная область определяет ритм современной жизни. Мы – Azercell - приветствуем изменения. Если мы меняемся, значит мы сегодня крепко стоим на ногах. Изменения - это возможность стать лучше, превзойти себя сегодняшнего, это шанс стать умнее и быстрее завтра. Мы внедряем новую цифровую стратегию. Центром нашего нового цифрового мира станут наши пользователи. Все эти инновации призваны упростить им жизнь и обеспечить непрерывную связь».

Azercell, являясь выбором большинства населения страны и лидером местного телекоммуникационного сектора, решил, что процесс трансформации необходим в период новой эры подключения. Azercell предстанет перед своими абонентами как динамичная компания, демонстрирующая цифровой стиль мышления во всех повседневных процессах. Эта трансформация укрепит эмоциональную связь компании Azercell с его клиентами, которая формировалась долгие годы. Раскрывая бесконечные возможности цифрового мира через свою новую идентичность бренда, Azercell нацелен существенно изменить жизнь людей с помощью современных технологий. Новый логотип компании, который является символом динамичности и инновационного духа Azercell, воплощает движение и развитие, создавая связь между прошлым и будущим, является отражением начала новой эры в истории компании.

Сегодня впервые в Азербайджане было продемонстрировано 360-градусное трехмерное картографирование. Также в парке Центра Гейдара Алиева компанией Azercell был организован концерт Rəqəmsal Səma Altında со свободным входом для всех желающих, с участием таких известных исполнителей, как Эмин Агаларов, Зульфия Ханбабаева, Нигяр Джамал, Чингиз Мустафаев, Эльнара Халилова и Эльшад Хосе.