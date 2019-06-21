Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за женских криков

«Полицейские прибыли на место и поговорили со всеми жильцами, которые оказались в порядке и в безопасности. Никаких правонарушений и явных причин для беспокойства сотрудниками полиции выявлено не было, не было поводов ни для каких действий», - заявили в Скотланд-ярде.

Однако соседи Джонсона заявили, что беспокоятся за состояние своей «соседки».

Борис Джонсон живет с 31-летней подругой Кэрри Саймондс, которая моложе его на 23 года. Под ее влиянием, как утверждают СМИ, кандидат в премьеры несколько сменил имидж, в частности, подстригся, похудел и отказался от алкоголя. О разводе Джонсона с женой Мариной Уилер было объявлено в сентябре прошлого года. По данным СМИ, инициатором развода была Уилер, не захотевшая терпеть очередную измену мужа.