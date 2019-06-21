Трамп готов встретиться с Роухани или Хаменеи

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к проведению встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани или духовным лидером страны аятоллой Али Хаменеи без предварительных условий. Об этом заявил журналист телеканала NBC Чак Тодд, ранее взявший интервью у главы Белого дома.

По мнению Трампа, иранская сторона сбила американский беспилотник не для того, чтобы спровоцировать ответные меры, а чтобы «начать диалог» с США. В сложившейся ситуации президент выразил готовность к встрече с любым из лидеров Ирана и желание прийти к неким договоренностям с Тегераном относительно баллистических ракет, которые имеются у Ирана, цитирует его ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно, что США запросили на 24 июня проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана за закрытыми дверями.

20 июня иранские ВВС сбили американский беспилотный летательный аппарат в связи с нарушением воздушного пространства республики. Пентагон же утверждает, что инцидент произошел в международном пространстве над Ормузским проливом. Трамп назвал инцидент с БПЛА очень большой ошибкой Тегерана. При этом немного позднее глава Белого дома заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, допустив ошибку со стороны иранских военных. Несмотря на это, он подтвердил, что хотел отдать приказ о ракетном ударе по военным объектам Исламской Республики, но в последний момент передумал.