Рустам Оруджев: «Счастлив, что стал знаменосцем Азербайджана на Евроиграх в Минске»

Знаменосец сборной Азербайджана на церемонии открытия Евроигр в Минске Рустам Оруджев заявил, что был очень счастлив, что именно ему было поручено нести флаг страны.

«О том, что буду знаменосцем, я узнал три дня тому назад, - говорит дзюдоист. – Был очень счастлив. Для меня это большая честь. Думаю, что каждый спортсмен мечтает об этом.

Я и в 2015 году участвовал на Евроиграх, которые проходили в Баку. Но те Игры получились не очень удачными для меня. Самым ярким воспоминанием о Евроиграх в Баку является то, что Азербайджан завоевал очень много медалей и занял 2-е командное место, хотя у некоторых других стран спортсменов было больше, чем у нас.

Надеюсь, что на Играх в Минске местные болельщики будут поддерживать не только своих, но и нас».