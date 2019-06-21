Медведев посчитал данные заявления крайне непрофессиональными, предположив, что либо Зурабишвили не вошла в курс дела, либо сознательно искажает положение дел.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала Россию врагом и оккупантом, обвинив в дестабилизации ситуации в стране, сообщает РИА Новости.

Российский премьер заявил, что подобная риторика, а также продолжение антироссийских настроений приведут к тому, что Москва даст соответствующие рекомендации своим туристам по посещению Грузии.

«И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии», — заявил глава российского правительства, назвав при этом виновными в обострении ситуации в стране радикальную оппозицию и «провластные силы». По его мнению, целью протестов является взрыв политической системы Грузии.

Ранее грузинский лидер Саломе Зурабишвили в Facebook написала, что Россия является врагом и оккупантом Грузии. По ее словам, Москва пытается использовать любую внутреннюю проблему Грузии для дестабилизации ситуации.