В Грузию не пустили российского журналиста

«Никаких требований не было. Я прилетел в Тбилиси в 14:35 по местному времени. При прохождении пограничного контроля вдруг программа стала что-то проверять. Это длилось 10 минут, потом 20. В какой-то момент подошел старший офицер, забрал мой паспорт, ушел. Меня попросили подождать в сторонке. В общей сложности я прождал три часа. В какой-то момент офицер вышел, сказал, что мне запрещен въезд в Грузию. Потом он вдруг передумал, сказал: «Подождите, мы еще поразбираемся». После чего вышел офицер с бумагами и заявил, что мне все-таки отказано во въезде и придется вернуться в Москву», - рассказал журналист в интервью «Ъ FM».

По словам Соловьева, никакой отметки в паспорте, что ему запрещен въезд в Грузию, нет. Причины запрета въезда в Тбилиси ему пока не известны.