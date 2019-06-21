Азербайджан против Армении в боксе, шансы на медали в дзюдо и самбо Евроигры-2019
Сегодня на Европейских играх первый полноценный соревновательный день.
Участники будут состязаться в 11 видах спорта, в 7 из которых будут разыграны медали. Азербайджанские спортсмены выступят сегодня в семи видах спорта.
Уже начались смешанные соревнования по пулевой стрельбе. Здесь Азербайджан представляет дуэт Нигяр Насирова – Руслан Лунев. Они стреляют из пневматического пистолета с 10 метров. В 09:30 (здесь и далее время бакинское) началась квалификация, а в 12:45 стартует финал.
В стендовой стрельбе в 10:00 стартовали квалификационные соревнования в трапе. Здесь выступает Али Гусейнли.
Но основные наши надежды на медали сегодня связаны с дзюдо и самбо. Турнир по дзюдо пройдет на «Чижовка-Арене» и начнется в 11:30. В первый день будут разыграны медали в пяти весовых категориях – 48 кг, 52 кг и 57 кг у женщин, а также 60 кг и 66 кг у мужчин. Азербайджан в этих весовых категориях представляют Аиша Гурбанлы (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Лариса Александра Флориан (52 кг), Мунцхедев Ичинхорлоо (57 кг), Орхан Сафаров (60 кг), Керамет Гусейнов (60 кг) и Ниджат Шихализаде (66 кг). Финальный блок начнется в 18:00.
Состязания по самбо пройдут во Дворце спорта. Азербайджанские мастера самообороны без оружия выступят в четырех весовых категориях. Во всех весах борьба начнется со стадии 1/4 финала. Сегодня за медали поборются Мехман Халилов (57 кг), Эмиль Гасанов (68 кг), Джейхун Гусейнов (82 кг) и Гюзяль Зутова (72 кг). Начало поединков – 11:00. Финалы начнутся в 19:30.
На «Минск-Арене» сегодня пройдут соревнования по художественной гимнастике и спортивной акробатике. Причем здесь все начнется сразу с финальных соревнований. В художественной гимнастике среди 12 спортсменок есть и наша Зохра Агамирова. Начиная с 15:00 дюжина граций определят призеров в многоборье и участников финалов, которые состоятся 23 июня.
В акробатике Азербайджан представит дуэт Абдулла Аль-Машайхи – Рухидиль Гурбанлы. Наша смешанная пара выступит в финалах динамического и балансового упражнения. Эти соревнования начнутся в 16:00 и 18:20 соответственно.
Турнир по боксу начался еще вчера, и двое из трех выступивших азербайджанцев уже выбыли из борьбы. Сегодня на ринг выйдут четыре наших боксера. Соревнования начнутся в 15:00. Одним из первых будет боксировать серебряный призер Олимпиады в Рио Лоренцо Сотомайор (69 кг). Его соперником в 1/16 финала будет армянин Гурген Мадоян.
Также сегодня на этой стадии выступят Джавид Челебиев (60 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Лорен Альфонсо Домингес (81 кг).