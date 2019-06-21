Участники будут состязаться в 11 видах спорта, в 7 из которых будут разыграны медали. Азербайджанские спортсмены выступят сегодня в семи видах спорта.

Уже начались смешанные соревнования по пулевой стрельбе. Здесь Азербайджан представляет дуэт Нигяр Насирова – Руслан Лунев. Они стреляют из пневматического пистолета с 10 метров. В 09:30 (здесь и далее время бакинское) началась квалификация, а в 12:45 стартует финал.

В стендовой стрельбе в 10:00 стартовали квалификационные соревнования в трапе. Здесь выступает Али Гусейнли.

Но основные наши надежды на медали сегодня связаны с дзюдо и самбо. Турнир по дзюдо пройдет на «Чижовка-Арене» и начнется в 11:30. В первый день будут разыграны медали в пяти весовых категориях – 48 кг, 52 кг и 57 кг у женщин, а также 60 кг и 66 кг у мужчин. Азербайджан в этих весовых категориях представляют Аиша Гурбанлы (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Лариса Александра Флориан (52 кг), Мунцхедев Ичинхорлоо (57 кг), Орхан Сафаров (60 кг), Керамет Гусейнов (60 кг) и Ниджат Шихализаде (66 кг). Финальный блок начнется в 18:00.