Курс биткоина взлетел

Курс биткоина впервые за год превысил отметку в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Как отмечается, курс биткоина вырос на 10,33% и составил $10,73 тыс. за единицу криптовалюты.

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