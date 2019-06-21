Курс биткоина взлетел
Курс биткоина впервые за год превысил отметку в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Как отмечается, курс биткоина вырос на 10,33% и составил $10,73 тыс. за единицу криптовалюты.
Курс биткоина впервые за год превысил отметку в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Как отмечается, курс биткоина вырос на 10,33% и составил $10,73 тыс. за единицу криптовалюты.
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