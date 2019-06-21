Демократы против войны с Ираном

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поддержала решение президента Дональда Трампа воздержаться от нанесения ударов по Ирану в ответ на сбитый беспилотник.

По ее словам, Демократическая партия не согласна с применением военной силы против Ирана, так как это приведет к гибели мирных граждан.

«Удар, сопровождающийся гибелью людей в таких масштабах, был бы чрезвычайно провокационным. И я рада, что президент не нанес его», — заявила Пелоси.

Она также призвала обратить внимание на другие варианты действий в отношении Ирана, которые не сопровождаются с применением военной силы и могут быть полезными.