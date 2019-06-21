Назван спаситель Ирана от Трампа

Президент США Дональд Трамп отменил удар по территории Ирана, прислушавшись к совету ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, президент в течение несколько дней до вероятной даты начала бомбардировок опрашивал своих военных советников, склонявшихся к нанесению удара.

Однако Карлсон заявил, что силовой ответ на провокацию Тегерана станет безумной идеей, а развязывание войны против Ирана сведет к нулю шансы на переизбрание в 2020 году.