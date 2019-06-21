Джейхун Наджафов, собкор, Тбилиси 11:50

Тбилиси на протяжении последних нескольких дней охвачен акциями протеста. Первая стихийная акция протеста в ночь на 21 июня была разогнана силами полиции. Пострадало более 300 человек. Однако это не остановило протестующих, которые вышли в центр города и прошлой ночью. На фоне беспорядков в отставку подал глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, которому пришлось в срочном порядке прервать визит в Азербайджан. Это не успокоило протестующих, которые намерены продолжить свои акции и сегодня. Как сообщил haqqin.az бывший депутат Вахтанг Хмаладзе, причиной протестов стал визит в Грузию российского депутата Гаврилова и проявленное им неуважение к стране, однако главным требованием протестующих на сегодняшний день является переход страны на пропорциональную систему парламентских выборов.

«Дело в том, что российский депутат Гаврилов, по неофициальным сведениям, участвовал в боевых действиях в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. И уж совершенно точно, что официально он поддержал признание независимости Сухуми и Цхинвали в российской Госдуме. Его председательство на встрече в парламенте Грузии вызвало закономерное возмущение общественности страны», - пояснил Хмаладзе. Все началось с обсуждения в Facebook, а вскоре у здания парламента стали собираться люди, в основном молодежь. К вечеру их было более двух тысяч. «Ситуация еще более накалилась. После того, как протестующие поняли, что представители власти всячески избегают ответа на два вопроса: почему спикер парламента посадил в свое кресло депутата от страны-оккупанта и каким образом МВД Грузии, которое осуществляет контроль на границе, впустило в страну Гаврилова», - утверждает грузинский политик. Вечером 20-го власти, правда, предложили встретиться в стенах парламента с представителями протестующих и спокойно все обсудить. Однако спустя некоторое время несколько участников акции, в нарушение законов страны, попытались сами войти в здание, рассказал Хмаладзе.

«И тогда силы правопорядка предприняли в отношении митингующих абсолютно непропорциональные действия. Использование резиновых пуль в данном случае тоже стало нарушением законов, предписывающих правила использования спецсредств», - отметил он. Как считает Хмаладзе, принятие властями требований протестующих, включая изменение системы выборов и проведение внеочередных парламентских выборов, зависит от внутренних и внешних факторов. В частности, насколько массовыми будут дальнейшие народные протесты и какой позиции станут придерживаться партнеры Грузии – США и ЕС. По мнению другого политолога - Гии Абашидзе, власти Грузии совершили фатальную ошибку, предоставив трибуну в парламенте депутату оккупационной страны.