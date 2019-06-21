Грузия накануне новой революции? haqqin.az из Тбилиси
Тбилиси на протяжении последних нескольких дней охвачен акциями протеста. Первая стихийная акция протеста в ночь на 21 июня была разогнана силами полиции. Пострадало более 300 человек. Однако это не остановило протестующих, которые вышли в центр города и прошлой ночью. На фоне беспорядков в отставку подал глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, которому пришлось в срочном порядке прервать визит в Азербайджан. Это не успокоило протестующих, которые намерены продолжить свои акции и сегодня.
Как сообщил haqqin.az бывший депутат Вахтанг Хмаладзе, причиной протестов стал визит в Грузию российского депутата Гаврилова и проявленное им неуважение к стране, однако главным требованием протестующих на сегодняшний день является переход страны на пропорциональную систему парламентских выборов.
«Дело в том, что российский депутат Гаврилов, по неофициальным сведениям, участвовал в боевых действиях в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. И уж совершенно точно, что официально он поддержал признание независимости Сухуми и Цхинвали в российской Госдуме. Его председательство на встрече в парламенте Грузии вызвало закономерное возмущение общественности страны», - пояснил Хмаладзе.
Все началось с обсуждения в Facebook, а вскоре у здания парламента стали собираться люди, в основном молодежь. К вечеру их было более двух тысяч.
«Ситуация еще более накалилась. После того, как протестующие поняли, что представители власти всячески избегают ответа на два вопроса: почему спикер парламента посадил в свое кресло депутата от страны-оккупанта и каким образом МВД Грузии, которое осуществляет контроль на границе, впустило в страну Гаврилова», - утверждает грузинский политик.
Вечером 20-го власти, правда, предложили встретиться в стенах парламента с представителями протестующих и спокойно все обсудить. Однако спустя некоторое время несколько участников акции, в нарушение законов страны, попытались сами войти в здание, рассказал Хмаладзе.
«И тогда силы правопорядка предприняли в отношении митингующих абсолютно непропорциональные действия. Использование резиновых пуль в данном случае тоже стало нарушением законов, предписывающих правила использования спецсредств», - отметил он.
Как считает Хмаладзе, принятие властями требований протестующих, включая изменение системы выборов и проведение внеочередных парламентских выборов, зависит от внутренних и внешних факторов. В частности, насколько массовыми будут дальнейшие народные протесты и какой позиции станут придерживаться партнеры Грузии – США и ЕС.
По мнению другого политолога - Гии Абашидзе, власти Грузии совершили фатальную ошибку, предоставив трибуну в парламенте депутату оккупационной страны.
«Это выглядело вызовом грузинской общественности и, можно констатировать, что власти сами довели ситуацию до крайне точки, - сказал Абашидзе haqqin.az. - Будь конференция Парламентской ассамблеи православных стран в Боржоми или Батуми, никаких эксцессов не произошло бы. А в Тбилиси мирный митинг перерос в антиконституционную попытку захвата здания парламента. Тем самым события пошли по деструктивному пути, и все действия властей в данной ситуации были правомерными. Теперь властям придется наказать и тех в своих рядах, кто довел ситуация до гражданского противостояния, и тех, кто подстрекал протестующих к тому, чтобы ворваться в государственное административное здание», - считает грузинский эксперт.
В то же время Абашидзе считает, что властям придется пойти на переговоры с оппозицией, чтобы разрядить сложное положение.
«Дело в том, что инцидент с Гавриловом возмутил большую часть грузинской общественности и вообще людей вне политики. Сейчас идет заседание политического совета правящей партии «Грузинская мечта», и многое зависит от того, насколько адекватным будет решение его политсовета по инциденту 20 июня», - полагает Абашидзе.
Политолог счел нужным отметить и то, что экс-президент Грузии Саакашвили призвал силовые структуры страны к неповиновению. «Теперь властям, - считает эксперт, - придется основательно лавировать между различными оппозиционными организациями, с тем чтобы предотвратить дальнейшие волнения на улицах грузинской столицы».