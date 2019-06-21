Путин о возможности передачи Курил Японии
Президент России Владимир Путин в беседе с ведущим программы «Вести в субботу» Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1» прокомментировал возможность отдать Японии Курильские острова. Слова главы государства приводит «Интерфакс».
«Таких планов у нас нет», — сказал президент.
Он добавил, что российский флаг над островами не будет спущен. Кроме того, по словам Путина, Москва намерена развивать Дальний Восток, в целом и южные Курилы. «Все эти программы будут реализовываться — и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру», — отметил он.