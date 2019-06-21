Криптовалюты во главе с биткоином вновь громко заявили о себе. Так, курс биткоина впервые с мая 2018 года намного превысил отметку в 10 тысяч долларов, подорожав более чем на 25% за месяц и на 142% с начала текущего года. Тем не менее, курс его остается намного ниже пиковых уровней конца 2017 года, когда он был близок к 20 тыс. долларов. Хотя и более низкими темпами, но дорожают и остальные криптовалюты. Эксперты связывают это с тем, что компания Facebook планирует запустить в следующем году собственную криптовалюту – Libra. Эту инициативу уже поддержали Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний. Причем Libra сможет использоваться для осуществления покупок во всем интернете, а не только в соцсети.

Да, объемы торгов криптовалютами растут резко. Если в I квартале этого года, в среднем, объем торгов составлял чуть более 200 млрд долларов, то в апреле показатель достиг 445 млрд долларов, а в мае уже 725 млрд долларов. Для трех крупнейших криптовалют по рыночной капитализации (Bitcoin, Ethereum и Ripple) суммарный объем за май составил более 1 трлн долларов. И хотя некоторые утверждают, что объемы торговли Bitcoin на многих криптовалютных биржах значительно завышены, интерес к криптовалютам продолжает расти. И это не только со стороны Facebook и крупнейших нефтяных компаний, о чем мы рассказывали ранее. Теперь к этой идее подключаются и отдельные страны.

Одни страны уже заявили об этом официально. Так, в конце января этого года исполнительный директор Национального банка Ирана Мухаммед Реза Гусейнзаде заявил о выпуске своей криптовалюты «пейман». По его словам, она будет выпущена совместно рядом иранских компаний - банками "Милли", "Миллет", "Парсиан", "Пасарджад" и частной компанией "Гогнус". На первом этапе криптовалюта будет работать в секторе купли и продажи недвижимости и постепенно охватит все сферы. Возможно, Иран торопится, так как ему надо как можно быстрее решить свои валютные проблемы.

А вот Банк России в этом вопросе осторожничает, он пока только изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, этот проект не может быть реализован немедленно. Для начала необходимо убедиться в том, что уровень развития технологий позволяет обеспечивать надежность и бесперебойность процесса. "Если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, конечно, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность. Технологии должны быть зрелыми, в том числе и технологии распределенных реестров", - считает она.

Не остался в стороне на сей раз и Азербайджан, с повышением стоимости биткоина у нас тоже вырос интерес к криптовалютам. По словам эксперта в области криптовалют Гурбанали Омара, в стране имеется около 5 тыс. пользователей криптовалюты. Существует интерес к курсу биткоина, процессу его майнинга, но нет крупной покупательской массы «коина». А тем временем, основные майнеры в Китае ведут переговоры на высшем уровне по переносу больших майнинговых мощностей в СНГ, в том числе и в Азербайджане. Правда, официальных подтверждений этому нет, подробности переговоров также пока не разглашаются.

К тому же, консервативная денежная политика Центробанка вряд ли позволит развернуться криптовалюте в стране. Даже последний стремительный рост курса биткоина не может скрыть главного — его почти никто не использует как платежное средство. За 4 месяца этого года было совершено лишь 1,3% покупок от общего числа финансовых транзакций с использованием биткоина. Примерно столько же, а именно 1,5%, пришлось на торговую активность биткоина и во время пика крипто-пузыря в конце 2017 года. Основной сценарий использования биткоина остается спекулятивным.

Да, рынок криптовалют демонстрирует «цифровую демократию», когда каждый может найти по душе и блокчейн для своих нужд, и криптовалюту. Но, как считают многие эксперты, блокчейн будет все больше востребован в частных компаниях, и крупных госкорпорациях, а это значит, что те, кто контролируют ноды сетей, будут получать комиссии за поддержание работы систем в исправном режиме. А для перехода на цифровые валюты нужно понимать, готово ли общество к отказу от наличных. Конечно, «цифровые деньги» будут более удобны, это электронные деньги для людей, для граждан. Но готово ли общество отказаться от наличных? Без решения этой проблемы нечего и думать о переходе к другим формам валюты.