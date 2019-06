Криптовалюты во главе с биткоином вновь громко заявили о себе. Так, курс биткоина впервые с мая 2018 года намного превысил отметку в 10 тысяч долларов, подорожав более чем на 25% за месяц и на 142% с начала текущего года. Тем не менее, курс его остается намного ниже пиковых уровней конца 2017 года, когда он был близок к 20 тыс. долларов. Хотя и более низкими темпами, но дорожают и остальные криптовалюты. Эксперты связывают это с тем, что компания Facebook планирует запустить в следующем году собственную криптовалюту – Libra. Эту инициативу уже поддержали Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний. Причем Libra сможет использоваться для осуществления покупок во всем интернете, а не только в соцсети.