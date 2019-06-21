Сегодня Деревню атлетов в Минске посетила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, которая встретилась со спортсменами и тренерами сборной Азербайджана, передает корреспондент haqqin.az из столицы Беларуси.

В составе гостей Деревни также были вице-премьер Ягуб Эюбов, спикер Милли Меджлиса Октай Асадов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, заместитель генерального секретаря НОК Азербайджана Азер Алиев, посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов и другие.

Лейла Алиева пообщалась со спортсменами, поинтересовалась, есть ли у них какие-то проблемы, пожелала им удачи на Европейских играх.

Также Лейла Алиева отметила отличную организацию вчерашней церемонии открытия. «Все было просто волшебно. Церемония длилась несколько часов, но невозможно было оторваться», - сказала она.