Концерт был организован компанией Azercell, которая вместе с тысячами бакинцев и гостей города отметила переход в новую цифровую эру своей деятельности.

Накануне в парке Центра Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт Rəqəmsal Səma Altında, главной звездой которого был Эмин Агаларов.

Вход на концерт был свободным, и желающие услышать Эмина Агаларова и других звезд заполнили практически все огромное пространство вокруг Центра Гейдара Алиева.

Самое захватывающее шоу года вел известный шоумен Мурад Дадашов. Вместе с Эмином Агаларовым на концерте выступили Зульфия Ханбабаева, Нигяр Джамал, Чингиз Мустафаев, Эльнара Халилова, Эльшад Хосе, DJ Tim и группа «Nero Dance».

Передать всю атмосферу праздника, который царил вчера у Центра Гейдара Алиева, невозможно. В таких случаях вместо слов обо всем говорят фото и видеокадры.