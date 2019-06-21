Чингиз Гусейноглу 14:08

На ожидаемый вопрос: «Возможно ли такое?» отвечу соображением старого московского аппаратчика, который молча слушал нашу дискуссию с его молодым коллегой (конец 80-х) на нескончаемую тему, как быть все-таки с треклятым Карабахом? А сказал он примерно следующее. Может оставить ереванцев в обнимку со Степанакертом, к которому они ничего, кроме неприязни прежде не испытывали? Уверяю - через пару лет Горбачеву придется создавать комиссию по примирению НКАО и Армении! С кем же им интриговать в отсутствие Азербайджана? А без интриг и завышенных претензий они просто сойдут с ума. Такая уж у него особенность, у армянства». И в подтверждение сказанному он потряс перед нами пачкой писем, как нетрудно было догадаться, из истосковавшейся по истинной демократии Армении. «Это только за два выходных дня!» И еще он, помнится, с нескрываемым унынием добавил, мол, надо бы во всех отделах ЦК КПСС создавать подотделы по Армении и Нагорному Карабаху. Сделать это будет не трудно, поскольку некоторые товарищи считают бардак, воцарившийся в армянонаселенном регионе, завоеванием истинной демократии…

Головоломка для Никола Воваевича Не сочтите за дотошность, но не могу не сказать о том, что отчество армянского премьера часто полагают за старинное армянское имя. Между тем оно имеет чисто русское происхождение – от имени Вова, что указывает на простонародное происхождение Н.Пашиняна, как и многих его соотечественников, заимствовавших русские имена в том виде, в каком они произносились во дворах Армении, когда там еще проживали русские. Ныне они встречаются разве что в российских войсковых частях расквартированных в независимой, вроде бы, во всех отношениях Армении. И тем не менее, в общественной среде Еревана с некоторых пор закрепляется мнение о том, что главная угроза национальной будущности состоит не в наличии оккупационной армии, а в особой претенциозной политике Степанакерта. Если внимательно приглядеться к тому, что говорят не на официальных раутах, а в нескончаемых пересудах комментаторов и бесчисленных спецов по армянской проблематике, то создается впечатление, что Нагорный Карабах становится обузой для страны возмечтавшей распространить свое влияние на Россию, подмять под себя Азербайджан и Турцию, разговаривать на равных с Ираном. Короче, обозначился кризис в отношениях Еревана и Степанакерта. И дело вовсе не в допоставках финансов или вооружений, с чего обычно начинаются и заканчиваются все официальные разговоры между вчерашними заговорщиками против всего азербайджанского. В Степанакерте не могут спокойно взирать на то, как ограничивается поле деятельности его прямых людей и сторонников во властных структурах Еревана. Короче говоря, произошло то, о чем втайне давно мечтала ереванская интеллигенция: кончилось время карабахского засилья.

В Ереване рассуждают теперь так: «карабахцы хотели независимости и самостоятельности? Мы отвоевали для них и то, и другое. Они же, оказывается, незаметно присвоили себе права титульной нации». Это тебе ни о чем не напоминает, читатель? Точно так же Степанакерт годами раскручивал кризис в отношениях с Баку. Его посланцы скулили в московских коридорах о нехватке финансов, которыми их обделяет, вроде бы, республиканский центр, а добившись прямых капвложений, те же деятели завопили о Миацуме. Ереван это обстоятельство с некоторых пор начинает раздражать, потому как за этот самый Миацум приходится платить. А тут еще Шарль Азнавур ушел в мир иной, а новое поколение армян желает жить как все. На вопрос: «А как это - как все?», в Ереване начинают перечислять: как в Москве, Париже, Нью-Йорке… Препровождается это перечисление астрономической статистикой о числе армянского населения в России, США, Франции и т.д. Естественно, напрашивается вопрос о населении собственно Армении. Об этом – молчок. Причина банальная – численность населения Армении за последние десятилетия сократилось почти вдвое. Перед войной за Карабах и в ходе ее по официальным данным население Армении достигало порядка 4 млн граждан. И все как один они были чистокровными армянами, потому как азербайджанцы (около 250 тысяч) выехали, за ними последовали русские, и даже арменизированные курды. Теперь население страны хайков скукожилось по официальному признанию до 2,5 млн, а по данным других источников число граждан Армении не дотягивает и до 2 млн. Как быть? Исторический опыт подсказывает – надо лгать. Благо, если бы только своему народу, Еревану не верят теперь и в Москве. Хуже того, в первопрестольной не перестают напоминать, что «выстраивание грамотной внешней политики в условиях, когда страна вовлечена в многолетний неразрешенный конфликт», для Еревана становится особо сложной и важной проблемой. (С. Маркедонов). И тем не менее Степанакерт в последние месяцы лихорадит, не помогают ни поездки в Ереван главарей режима, ни визиты первых лиц из Армении. Тут обнаружилась и другая тонкость. Москва подозревает Пашиняна в том же, в чем упрекали его предшественников – в желании держать самозваную республику под своим неусыпным контролем. С этим ничего не поделаешь. Карабахцы на то и карабахцы, чтобы упрямо гнуть свое: плати, воюй, но в наши дела не вмешивайся! Увы, так принято в Степанакерте, но так в политике не бывает…