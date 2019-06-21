Карабах Пашиняну: «Давай, до свидания!» слово публицисту
На ожидаемый вопрос: «Возможно ли такое?» отвечу соображением старого московского аппаратчика, который молча слушал нашу дискуссию с его молодым коллегой (конец 80-х) на нескончаемую тему, как быть все-таки с треклятым Карабахом? А сказал он примерно следующее.
Может оставить ереванцев в обнимку со Степанакертом, к которому они ничего, кроме неприязни прежде не испытывали? Уверяю - через пару лет Горбачеву придется создавать комиссию по примирению НКАО и Армении! С кем же им интриговать в отсутствие Азербайджана? А без интриг и завышенных претензий они просто сойдут с ума. Такая уж у него особенность, у армянства». И в подтверждение сказанному он потряс перед нами пачкой писем, как нетрудно было догадаться, из истосковавшейся по истинной демократии Армении.
«Это только за два выходных дня!» И еще он, помнится, с нескрываемым унынием добавил, мол, надо бы во всех отделах ЦК КПСС создавать подотделы по Армении и Нагорному Карабаху. Сделать это будет не трудно, поскольку некоторые товарищи считают бардак, воцарившийся в армянонаселенном регионе, завоеванием истинной демократии…
Головоломка для Никола Воваевича
Не сочтите за дотошность, но не могу не сказать о том, что отчество армянского премьера часто полагают за старинное армянское имя. Между тем оно имеет чисто русское происхождение – от имени Вова, что указывает на простонародное происхождение Н.Пашиняна, как и многих его соотечественников, заимствовавших русские имена в том виде, в каком они произносились во дворах Армении, когда там еще проживали русские. Ныне они встречаются разве что в российских войсковых частях расквартированных в независимой, вроде бы, во всех отношениях Армении.
И тем не менее, в общественной среде Еревана с некоторых пор закрепляется мнение о том, что главная угроза национальной будущности состоит не в наличии оккупационной армии, а в особой претенциозной политике Степанакерта. Если внимательно приглядеться к тому, что говорят не на официальных раутах, а в нескончаемых пересудах комментаторов и бесчисленных спецов по армянской проблематике, то создается впечатление, что Нагорный Карабах становится обузой для страны возмечтавшей распространить свое влияние на Россию, подмять под себя Азербайджан и Турцию, разговаривать на равных с Ираном. Короче, обозначился кризис в отношениях Еревана и Степанакерта.
И дело вовсе не в допоставках финансов или вооружений, с чего обычно начинаются и заканчиваются все официальные разговоры между вчерашними заговорщиками против всего азербайджанского. В Степанакерте не могут спокойно взирать на то, как ограничивается поле деятельности его прямых людей и сторонников во властных структурах Еревана. Короче говоря, произошло то, о чем втайне давно мечтала ереванская интеллигенция: кончилось время карабахского засилья.
В Ереване рассуждают теперь так: «карабахцы хотели независимости и самостоятельности? Мы отвоевали для них и то, и другое. Они же, оказывается, незаметно присвоили себе права титульной нации». Это тебе ни о чем не напоминает, читатель? Точно так же Степанакерт годами раскручивал кризис в отношениях с Баку. Его посланцы скулили в московских коридорах о нехватке финансов, которыми их обделяет, вроде бы, республиканский центр, а добившись прямых капвложений, те же деятели завопили о Миацуме. Ереван это обстоятельство с некоторых пор начинает раздражать, потому как за этот самый Миацум приходится платить. А тут еще Шарль Азнавур ушел в мир иной, а новое поколение армян желает жить как все.
На вопрос: «А как это - как все?», в Ереване начинают перечислять: как в Москве, Париже, Нью-Йорке… Препровождается это перечисление астрономической статистикой о числе армянского населения в России, США, Франции и т.д. Естественно, напрашивается вопрос о населении собственно Армении. Об этом – молчок. Причина банальная – численность населения Армении за последние десятилетия сократилось почти вдвое. Перед войной за Карабах и в ходе ее по официальным данным население Армении достигало порядка 4 млн граждан. И все как один они были чистокровными армянами, потому как азербайджанцы (около 250 тысяч) выехали, за ними последовали русские, и даже арменизированные курды. Теперь население страны хайков скукожилось по официальному признанию до 2,5 млн, а по данным других источников число граждан Армении не дотягивает и до 2 млн.
Как быть?
Исторический опыт подсказывает – надо лгать. Благо, если бы только своему народу, Еревану не верят теперь и в Москве. Хуже того, в первопрестольной не перестают напоминать, что «выстраивание грамотной внешней политики в условиях, когда страна вовлечена в многолетний неразрешенный конфликт», для Еревана становится особо сложной и важной проблемой. (С. Маркедонов).
И тем не менее Степанакерт в последние месяцы лихорадит, не помогают ни поездки в Ереван главарей режима, ни визиты первых лиц из Армении. Тут обнаружилась и другая тонкость. Москва подозревает Пашиняна в том же, в чем упрекали его предшественников – в желании держать самозваную республику под своим неусыпным контролем. С этим ничего не поделаешь. Карабахцы на то и карабахцы, чтобы упрямо гнуть свое: плати, воюй, но в наши дела не вмешивайся!
Увы, так принято в Степанакерте, но так в политике не бывает…
Заговор против Степанакерта
С начала года эта тема вновь стала ведущей в армянской прессе. Одна из последних публикаций –в ереванском издании «Лрагир» так прямо и озаглавлена - «Дашнаки начинают: революция может перекинуться на Армению». Остается добавить, что Армянская революционная федерация Дашнакцутюн (АРФД) провела общее собрание в оккупированном Карабахе. На нем представитель Бюро АРФД Грант Маркарян заявил, что «события, происшедшие весной, мы считаем всенародным пробуждением (имеется ввиду свержение С.Саргсяна), которое позволило покончить с несправедливостью в стране. Но некоторые силы использовали справедливое недовольство и вспышку негодования в своих целях. Стало ясно, что если это программа по сворачиванию страны с ее национального пути, игнорированию национальных интересов и повесток, то для АРФД она неприемлема». Кажется все ясно…
В армянской прессе гадают – станут ли дашнаки пророссийской группировкой, или выберут другую позицию, «проармянскую» и начнут «формировать здоровое политическое пространство в Армении». Известный российский политолог (находится в «черном списке» МИД Азербайджана за незаконное посещение Карабаха) Сергей Маркедонов в своей статье некоторое время назад отмечал, что крайне важными для Пашиняна будут взаимоотношения с Нагорным Карабахом, «выстраивание грамотной внешней политики в условиях, когда страна вовлечена в многолетний неразрешенный конфликт». И далее: «Думается, Пашинян хотел бы большего контроля над «Степанакертом» (кавычки наши - ред.), всякое тамошнее фрондерство он воспринимает как потенциальный вызов. В 2019 году этот вопрос окажется для армянского правительства в числе приоритетов».
Армяне, сочувствующие «карабахскому клану», задаются вопросом: «Кто плетет заговор против «НКР»? Последователи Пашиняна – «ереванский клан», наоборот, считают, что в «НКР» разгорается очаг заговора против «новой революционной Армении». Ереванский сайт «Первый информационный» указывает, что выстраивается психологическая стена между обществами Армении и «НКР». «Кто настраивает «НКР» против Армении?», задается вопросом издание. И сразу делает вывод – это заговор… Роберта Кочаряна, второго президента Армении. Ну и привычно стрелки переводятся на Россию.
«Почему Владимир Путин любит Роберта Кочаряна, считает его своим другом и даже посылает ему поздравительную открытку, когда последний находится в тюрьме?», - пишет армянский аналитик Саргис Арцруни. Далее он справедливо называет «элиту» «НКР» «так называемой», отмечая, что она - один из компонентов развалившейся криминально-олигархической системы Армении (читай «карабахского клана»). Но именно поэтому «Дашнакцутюн» решила сформировать «внепарламентский национально-консервативный полюс» именно на заседании в Карабахе, что вывело из равновесия Никола Пашиняна.
На своем 33-ем всеобщем собрании АРФД выступила против карабахского урегулирования. И, как пишут армянские СМИ, в этом процессе АРФД может консолидироваться с Республиканской партией (бывшей правящей), также недовольной переговорами Н. Пашиняна с И. Алиевым и возможными уступками с армянской стороны. Теперь Ереван застыл в ожидании контрреволюции, о чем проинформировал общественность Н.Пашинян, лично созвав силовиков и первым делом заявив о недопустимости перекрытия дорог и улиц. Лучше бы он этого не делал.
- И этот туда же! А ведь еще год назад на площадях и улицах Еревана он клялся в верности народу, который самозабвенно приветствовал его как своего лидера. Кому же теперь верить?