Таможенники изъяли очередную крупную партию наркотиков

В Главное оперативно-следственное управление Государственного таможенного комитета поступила информация о подготовке к реализации наркотических средств, незаконно завезенных в Азербайджан из Ирана, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.

На основе этой информации, на территории Насиминского района Баку была проведена операция, в ходе которой был задержан гражданин Азербайджана Парвиз Наджафов, который хотел продать завернутые в целлофановый пакет наркотические средства.

В ходе осмотра у него было обнаружено и изъято 4188 граммов опиума, который был предварительно расфасован по пакетам.

Было установлено, что изъятый опиум Парвиз Наджафов приобрел у гражданина Ирана Камрана Масрура. Операция была продолжена, и Камран Масрур был задержан при попытке покинуть пределы Азербайджана через таможенно-пропускной пункт в Астаре.

По факту возбуждено уголовное дело, оба преступника арестованы.