На Олимпиаде, в которой принимали участие 1500 школьников из 73 стран мира, принимались письменные работы по естественным наукам, бизнесу, искусству, робототехнике и креативным способностям.

Азербайджан на Олимпиаде представили два школьника - Ибрагим Багиров и Алескер Садигов. Наши школьники принимали участие в категории «Естественные науки», на которую всего было представлено 420 проектов. Проект азербайджанских школьников, разработанный в сотрудничестве с Институтом нефтехимических процессов - «EkoDizel- Nano – эмульсированный дизель», получил максимальные баллы от жюри и золотую медаль за первое место.

Азербайджанские школьники Ибрагим Багиров и Алескер Садигов возвысили Азербайджанский Флаг. Желаем удачи школьникам - «Гениям»!