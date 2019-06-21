Администрация президента снова о статусе министерства Мадата Гулиева

Напомним, что сразу после назначения Мадата Гулиева на должность министра оборонной промышленности, в социальных сетях начали по-разному толковать статус Министерства оборонной промышленности и ОАО Azərsilah.

Администрация президента Азербайджана прокомментировала ложную и необоснованную информацию, которая на протяжении нескольких дней тиражируется в соцсетях и некоторых СМИ, сообщает АзерТАдж.

В сообщении Администрации президента Азербайджана говорится, что согласно первой части указа №466 «О создании ОАО Azərsilah» , подписанного президентом Азербайджана от 14 января 2019 года, ОАО Azərsilah было создано на основе Министерства оборонной промышленности.

В то же время в пятой части Указа отмечено, что Министерство оборонной промышленности продолжает свою деятельность до того, как ОАО получит государственную регистрацию в соответствии с законодательством.

Учитывая тот факт, что ОАО Azərsilah до сих пор не получило государственную регистрацию, а указ №466 от 19 января 2019 года был отменен, Министерство оборонной промышленности не считается упраздненным и продолжает свою деятельность.