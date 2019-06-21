Почти провальное выступление азербайджанских дзюдоистов в первый день Евроигр

Из семерых азербайджанских дзюдоистов и дзюдоисток, стартовавших сегодня на Европейских играх в Минске, лишь Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) имеет шанс на медаль.

В 1/16 и 1/8 финала она победила соперниц из Финляндии и Бельгии, но в четвертьфинале уступила польке. В утешительном поединке 19-летняя Гюльтадж сразится с соперницей из Италии. В случае победы она сможет побороться за бронзу.

Остальные наши представители выступили провально. Керамет Гусейнов (60 кг) после победы над словенцем выбыл в 1/8 финала, уступив голландцу. В этом же весе Орхан Сафаров тоже одолел на старте соперника из Словении, но затем проиграл бельгийцу.

Ниджат Шихализаде (66 кг) уже в первой схватке уступил украинцу. Аиша Гурбанлы (48 кг) одолела румынку, но оказалась слабее представительницы Испании.

Слабо выступили и натурализованные спортсменки. Лариса Александра Флориан (52 кг) сразу же уступила польке, а Мунцхедев Ичинхорлоо (57 кг) – грузинке.