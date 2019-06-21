Представитель Азербайджана разгромил боксера из Армении на Евроиграх "Я показал армянину свою силу"; обновлено
Боксер Кямран Шахсуварлы (75 кг) тоже победил в 1/16 финала.
Он оказался сильнее грузина Георгия Харабадзе – 4:1. В 1/8 финала Кямран встретится с ирландцем Майклом Невином.
* * * 18:12
После уверенной победы над Гургеном Мадояном в 1/16 финала боксерского турнира Евроигр представитель Азербайджана Лоренцо Сотомайор сказал следующее:
«Чувствую себя очень хорошо, я победил на Евроиграх в Баку четыре года назад. Сейчас тоже хорошо подготовился и показал свою силу сопернику».
* * * 16:11
Представитель Азербайджана Лоренцо Сотомайор разгромил на старте боксерского турнира в Минске армянина Гургена Мадояна – 5:0.
Сотомайор выступает в весовой категории до 69 кг. Следующим соперником Сотомайора станет босниец Адем Фетахович.