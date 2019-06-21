Мехман Халилов унизил Манукяна в схватке за бронзу Евроигр У Азербайджана уже 3 медали!; обновлено
И почти сразу третью медаль в копилку сборной Азербайджана приносит самбист Эмиль Гасанов (68 кг).
В схватке за бронзу он досрочно одолел Мартина Иванова из Болгарии.
* * * 18:19
В схватке за бронзу на Европейских играх в Минске азербайджанский самбист Мехман Халилов (97 кг) по всем статьям победил армянина Максима Манукяна.
Итоговый счет схватки - 9:1. Это вторая медаль Азербайджана на нынешних Играх.
* * * 16:20
Сегодня на Европейских играх в Минске стартовал также турнир по самбо. Из четырех наших спортсменов двое поборются за бронзу. Это - Мехман Халилов (57 кг) и Эмиль Гасанов (68 кг).
Халилов уступил на старте белорусу и оспорит бронзу с Максимом Манукяном из Армении. Гасанов одолел румына, но затем оказался слабее грузинского самбиста. В поединке за бронзовые медали его соперником будет болгарин Мартин Иванов.
Медальные схватки начнутся в 18:00 по бакинскому времени.
Джейхун Гусейнов (82 кг) и Гюзяль Зутова (72 кг) выбыли из борьбы, уступив в двух схватках подряд.