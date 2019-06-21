И почти сразу третью медаль в копилку сборной Азербайджана приносит самбист Эмиль Гасанов (68 кг).

В схватке за бронзу он досрочно одолел Мартина Иванова из Болгарии.

* * * 18:19

В схватке за бронзу на Европейских играх в Минске азербайджанский самбист Мехман Халилов (97 кг) по всем статьям победил армянина Максима Манукяна.

Итоговый счет схватки - 9:1. Это вторая медаль Азербайджана на нынешних Играх.

* * * 16:20

Сегодня на Европейских играх в Минске стартовал также турнир по самбо. Из четырех наших спортсменов двое поборются за бронзу. Это - Мехман Халилов (57 кг) и Эмиль Гасанов (68 кг).