Люди пошли к Вилаяту Эйвазову

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, сегодня в отделении полиции Губинского района состоялась встреча министра внутренних дел Вилаята Эйвазова с гражданами, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, министр лично выслушал обращения 22 жителей Губинского, Гусарского, Хачмазского, Шабранского и др. районов и поручил оперативно решить проблемы граждан в соответствии с законодательством. Большинство обращений были решены на месте, а оставшиеся направлены на рассмотрение в соответствующие структуры.

Участвовавшие на встрече граждане поздравили генерал-лейтенанта Вилаята Эйвазова с назначением на должность министра внутренних дел, а также выразили благодарность президенту Азербайджана за поручение об организации встреч чиновников и граждан. Они подчеркнули, что будут и впредь поддерживать политику главы государства, направленную на процветание Азербайджана.