Два выступления гимнастки Зохры Агамировой на Евроиграх в Минске

На Европейских играх в Минске начались соревнования по художественной гимнастике.

В первый день соревнований разыгрываются медали в индивидуальном многоборье. В число 12 участниц турнира входит и азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова.

После упражнений с мячом и булавами на ее счету 37,075 балла, что на данный момент позволяет занимать 3-е место. Впереди у Зохры еще два выступления.

Помимо медалей в многоборье, сегодня также определяются участницы индивидуальных финалов, которые состоятся завтра. Завтра же выступят и групповые команды, в том числе и наша.