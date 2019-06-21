Рамзан Кадыров: «От Грозного до Тбилиси всего 200 км»

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он встревожен событиями в Грузии, где 20 июня начались крупные антироссийские акции протеста.

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.

По его мнению, вина за раскол между Россией и Грузией лежит на «вскормленных и взращенных в США и на Западе» политиках.

«Аллах свидетель, что мы в Чечне пытаемся наладить тесные связи с интеллигенцией, учеными, деятелями культуры Грузии», — отметил глава Чечни.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, обвинив Россию в ухудшении отношений, ошиблась, считает Кадыров. «Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие», — заверил он.