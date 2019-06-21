Биткоин снова взлетел

Криптовалюта биткоин 22 июня продолжила дорожать и пробила отметку в 11 тысяч долларов. Это следует из данных торгов.

Накануне эта криптовалюта преодолела психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Однако после этого она продолжила рост и по состоянию на 16:00 22 июня по московскому времени ее стоимость прибавила 13,1 процента, достигнув 11,1 тысячи доллара.

Резкий рост биткоина начался 20 июня, когда он стоил около 9,2 тысячи долларов. В целом, за последние несколько месяцев он подорожал уже более чем в три раза. Так, в феврале 2019 года он стоил 3,5 тысячи долларов.