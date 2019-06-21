Бедствие в Загаталы. Насекомые опустошают села

Гульнар Алиева 17:58

Села, расположенные в области Ганых Загатальского района подверглись невиданному нашествию комаров и других насекомых. Во время разлива рек весной образовались болота, которые поспособствовали стремительному размножению насекомых. Часть жителей сел Кепенекчи, Мосул, Ашагы Чардахлар, расположенных вблизи реки Алазань (Ганых), уже покинули свои дома из-за того, что там невыносимо жить.

С такой жалобой в редакцию haqqin.az обратились жители этих сел. По их словам, во время разлива реки Алазань, на грузинской стороне были проведены все работы по дезинфекции. Однако, заболоченные территории на азербайджанской стороне не были обработаны, что и привело к нашествию насекомых, которые являются переносчиками различных болезней. Плачевность ситуации признают и местные власти. Так, председатель муниципалитета Фалдарли Сардар Юсубов отмечает, что, несмотря на обращения в соответствующие инстанции, никаких мер по борьбе с нашествием насекомых предпринято не было. Председатель муниципалитета Кепенекчи Хураман Шабанова также отмечает стремительный рост числа насекомых, и в частности комаров.

«Нашествие комаров наблюдается на территориях, где разводят пчел и тутовый шелкопряд. Раньше работы по дезинфекции проводились вовремя, однако в этом году не удалось завершить сбор шелка. Эксперты отмечают, что если сейчас провести дезинфекцию территории, то вместе с комарами погибнут пчелы и тутовый шелкопряд», - сказала она. Хураман Шабанова также отрицает утверждения о том, что жители сел покидают дома из-за нашествия комаров. «Да, комаров много, но не настолько, чтобы это вызывало опасения. Особенно много их было две недели назад, но потом большинство комаров погибло из-за жары. Никакой опасности распространения малярии и других заболеваний нет», - сказала глава муниципалитета.