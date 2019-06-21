Бедствие в Загаталы. Насекомые опустошают села
Села, расположенные в области Ганых Загатальского района подверглись невиданному нашествию комаров и других насекомых. Во время разлива рек весной образовались болота, которые поспособствовали стремительному размножению насекомых.
Часть жителей сел Кепенекчи, Мосул, Ашагы Чардахлар, расположенных вблизи реки Алазань (Ганых), уже покинули свои дома из-за того, что там невыносимо жить.
С такой жалобой в редакцию haqqin.az обратились жители этих сел. По их словам, во время разлива реки Алазань, на грузинской стороне были проведены все работы по дезинфекции. Однако, заболоченные территории на азербайджанской стороне не были обработаны, что и привело к нашествию насекомых, которые являются переносчиками различных болезней.
Плачевность ситуации признают и местные власти. Так, председатель муниципалитета Фалдарли Сардар Юсубов отмечает, что, несмотря на обращения в соответствующие инстанции, никаких мер по борьбе с нашествием насекомых предпринято не было.
Председатель муниципалитета Кепенекчи Хураман Шабанова также отмечает стремительный рост числа насекомых, и в частности комаров.
«Нашествие комаров наблюдается на территориях, где разводят пчел и тутовый шелкопряд. Раньше работы по дезинфекции проводились вовремя, однако в этом году не удалось завершить сбор шелка. Эксперты отмечают, что если сейчас провести дезинфекцию территории, то вместе с комарами погибнут пчелы и тутовый шелкопряд», - сказала она.
Хураман Шабанова также отрицает утверждения о том, что жители сел покидают дома из-за нашествия комаров.
«Да, комаров много, но не настолько, чтобы это вызывало опасения. Особенно много их было две недели назад, но потом большинство комаров погибло из-за жары. Никакой опасности распространения малярии и других заболеваний нет», - сказала глава муниципалитета.
В Центре гигиены и эпидемиологии Загатальского района сообщили, что уже начаты работы по применению специальных лекарств для борьбы с насекомыми. По словам директора центра Алишада Гудратоглу, лекарства применяются на территории сел Ашагы Чардахлар, Узунгазмалар, а также на лесных участках.
«Мы не ждем обращений жителей. У нас есть собственный план мероприятий. Все работы по дезинфекции территорий проводятся в соответствии с этим планом. Следующая обработка произойдет в селе Муганлы, а оттуда мы отправимся в села Кепенекчи, Гангах и Мосул», - сказал он.
По его словам, причиной увеличения числа комаров стал разлив реки Алазань, из-за чего затопленными остались большие территории. Так половина села Ашагы Чардахлы осталась под водой.
«При температуре в 18 градусов на заболоченных территориях создаются благоприятные условия для размножения комаров. В советское время для сброса лекарств на территории использовались самолеты, однако сегодня этот способ запрещен. Да, в некоторых селах люди разводят шелкопрядов и пчел, и мы не могли обработать эти территории, но сейчас проблема уже устранена», - сказал он.
Отметим, что Алазань (Ганых) является притоком реки Кура и впадает в Мингячевирское водохранилище. Разлив этой реки в последний раз произошел в мае этого года. В результате этого под водой оказались значительные территории.