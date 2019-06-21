В Стамбуле четыре человека сгорели при пожаре на фабрике

При пожаре на фабрике в районе Бююкчекмедже в Стамбуле сгорели четыре человека. Еще шестеро получили ранения, сообщает Daily Sabah со ссылкой на данные властей.

По данным канцелярии губернатора, спасатели эвакуировали 20 рабочих, которые оказались заблокированными на крыше здания. После ликвидации пожара внутри строения нашли тела четырех иностранных рабочих. Еще двоих увезли в больницу.

ЧП произошло на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика. Следователи начали проверку. Для дачи показаний в полицейский участок были доставлены около 15 работников.