После уверенной победы над армянином Максимом Манукяном (9:1) и завоевания бронзы азербайджанский самбист Мехман Халилов прокомментировал свое выступление, передает корреспондент haqqin.az из Минска.

«Очень рад, особенно потому что одержал уверенную победу над армянином, - говорит Халилов. - Схватка получилась легкой для меня. Я был уверен, что выиграю. Мотивация была у меня двойная, потому что мне противостоял представитель вражеской страны.

После поединка он не пожал мне руку. Был недоволен своим поражением, не смог смириться (улыбается). Армяне протестовали против моего приема на 4 балла, но затем убедились, что все справедливо.

Теперь я постараюсь стать чемпионом мира на первенстве планеты в Корее».