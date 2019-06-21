Открылся автобусный маршрут из Баку в Крым

Открылся автобусный рейс из Крыма в Баку. По информации российских СМИ, инициатором открытия этого рейса выступил Азербайджан.

Пока рейс осуществляется раз в неделю. Протяженность маршрута составляет 1500 километров, время нахождения в пути – около суток.

Руководитель ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь Коробчук, комментируя открытие нового рейса, отметил, что маршрут является специфическим. Перевозчикам предстоит проанализировать объемы перевозок и его целесообразность. После этого будет определено точное количество рейсов.

В ближайшее время в «Крымавтотрансе» намерены также открыть автобусные рейсы в Санкт-Петербург и Минск.

"Направление в Минск пока не запущено. В настоящий момент решается вопрос с оформлением документов в Москве", — сообщил руководитель предприятия.