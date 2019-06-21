Покроет ли Азербайджан сеть 5G? эксперты полны пессимизма
Телекоммуникационная сфера мира сегодня на пороге внедрения нового, пятого поколения мобильной связи, которое должно стать фундаментом для инфраструктуры цифровой экономики. Над технологией 5G, ее перспективами сейчас работают специалисты и производителями оборудования. Наибольшее внимание уделяется вопросам влияния нового поколения связи на внедрение цифровых технологий, пути развития инфраструктуры сетей и оптимальных политик государственного регулирования и, естественно, оценке необходимого объема инвестиций для внедрения 5G.
Южная Корея стала первой страной в мире, которая в апреле этого года запустила коммерческие сети пятого поколения (5G). Эксперты полагают, что масштабное внедрение 5G начнется в 2020 году, когда все ведущие производители Android-смартфонов выпустят модели, поддерживающие новый стандарт. А недавно заключенное соглашение между Apple и Qualcomm позволит в 2020 году выпустить iPhone с поддержкой 5G, что также ускорит распространение технологии.
Специалисты полагают, что во второй половине 2019-го и в 2020 году в мире заработает множество новых 5G-сетей, и ведущие операторы Западной Европы, Северной Америки, Китая и Японии начнут предлагать абонентам 5G-сервисы. Вместе с тем некоторую неопределенность в предстоящий переход на 5G вносит ситуация вокруг Huawei. Если из-за опасений по поводу безопасности оборудования китайского вендора власти некоторых государств, в особенности европейских, запретят Huawei поставлять 5G-оборудование в свои страны, то может стать серьезным препятствием на пути технологии. В частности, Vodafone и BT уже предупредили, что без оборудования китайской компании внедрение 5G в Европе может быть отложено более чем на год.
Согласно прогнозу CCS Insight, крупнейшим рынком 5G-связи к концу 2020-го станет Китай. Cети 5G предлагают сверхбыструю скорость соединения, низкую задержку и возможность подключения гораздо большего количества устройств без перегрузки сети. Не исключено, однако, что на начальной стадии существуют некоторые проблемы с покрытием и скоростью этих сетей.
Азербайджан тоже готовится ввести 5G. Как сообщили haqqin.az в Министерстве связей и высоких технологий, в настоящее время соответствующие международные организации продолжают разрабатывать конкретные стандарты для услуги 5G и предоставляют операторам дополнительные радиоресурсы.
«Исследования по применению 5G в нашей стране проводятся с учетом соответствующих решений Европейской конференции органов электросвязи и электросвязи (CEPT) и международного опыта в этой области. Услугу 5G планируется внедрить не только в городских центрах, но и в отдаленных районах, а также в ресурсах, которые будут использоваться для облегчения доступа населения к широкополосной сети и для предоставления высокоскоростных мобильных услуг и способов решения их операторов. В то же время принимаются соответствующие меры для высвобождения необходимых частотных ресурсов», - отметили в министерстве.
Однако глава Центра мультимедиа Осман Гюндуз не столь оптимистичен. По его мнению, в Азербайджане пока и работа 4G оставляет желать лучшего.
«О каком 5G мы говорим, когда 4G еще не внедрена в республике на полную мощность. Не думаю, что к 2020 году Азербайджан сможет полностью перейти на стандарты 5G. Кроме того, для внедрения новых систем нужны колоссальные инвестиции, а готовы ли наши мобильные операторы к таким расходам», - сомневается эксперт.
Между тем, по мнению специалистов, 5G изменит наш образ жизни и привычные способы работы. Но эта технология не только предоставит потрясающие возможности, но и поставит серьезные задачи перед компаниями связи. Несмотря на то, что развертывание 5G не произойдет одномоментно, 2020 год, несомненно, станет началом новой технологической эры.