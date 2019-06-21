Алхас Исмайлов 19:15

Телекоммуникационная сфера мира сегодня на пороге внедрения нового, пятого поколения мобильной связи, которое должно стать фундаментом для инфраструктуры цифровой экономики. Над технологией 5G, ее перспективами сейчас работают специалисты и производителями оборудования. Наибольшее внимание уделяется вопросам влияния нового поколения связи на внедрение цифровых технологий, пути развития инфраструктуры сетей и оптимальных политик государственного регулирования и, естественно, оценке необходимого объема инвестиций для внедрения 5G. Южная Корея стала первой страной в мире, которая в апреле этого года запустила коммерческие сети пятого поколения (5G). Эксперты полагают, что масштабное внедрение 5G начнется в 2020 году, когда все ведущие производители Android-смартфонов выпустят модели, поддерживающие новый стандарт. А недавно заключенное соглашение между Apple и Qualcomm позволит в 2020 году выпустить iPhone с поддержкой 5G, что также ускорит распространение технологии.

Специалисты полагают, что во второй половине 2019-го и в 2020 году в мире заработает множество новых 5G-сетей, и ведущие операторы Западной Европы, Северной Америки, Китая и Японии начнут предлагать абонентам 5G-сервисы. Вместе с тем некоторую неопределенность в предстоящий переход на 5G вносит ситуация вокруг Huawei. Если из-за опасений по поводу безопасности оборудования китайского вендора власти некоторых государств, в особенности европейских, запретят Huawei поставлять 5G-оборудование в свои страны, то может стать серьезным препятствием на пути технологии. В частности, Vodafone и BT уже предупредили, что без оборудования китайской компании внедрение 5G в Европе может быть отложено более чем на год. Согласно прогнозу CCS Insight, крупнейшим рынком 5G-связи к концу 2020-го станет Китай. Cети 5G предлагают сверхбыструю скорость соединения, низкую задержку и возможность подключения гораздо большего количества устройств без перегрузки сети. Не исключено, однако, что на начальной стадии существуют некоторые проблемы с покрытием и скоростью этих сетей. Азербайджан тоже готовится ввести 5G. Как сообщили haqqin.az в Министерстве связей и высоких технологий, в настоящее время соответствующие международные организации продолжают разрабатывать конкретные стандарты для услуги 5G и предоставляют операторам дополнительные радиоресурсы.