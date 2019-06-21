Министр здравоохранения Огтай Ширалиев накануне принял жителей Губинского, Гусарского, Хачмазского, Сиязаньского и Шабранского районов. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, встреча прошла в Центральной районной больнице Губинского района

Согласно информации, на приеме были заслушаны обращения, связанные с проблемами здоровья, трудоустройством и др.

Министр Огтай Ширалиев дал поручения руководителям соответствующих структур по внимательному рассмотрению обращений каждого гражданина и решению поднятых вопросов в соответствии с требованиями законодательства. Часть обращений была решена на месте.

Вопросы, не относящиеся к компетенции министерства, были зарегистрированы и взяты под контроль.